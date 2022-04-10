Более 20 участков в Заларях может подтопить из-за подъема уровня местной реки

Более 20 жилых домов и приусадебных участков в поселке Залари Иркутской области оказались в зоне подтопления из-за резкого потепления и обильного таяния снега, в результате чего накануне поднялась вода в реке Заларинке, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

«С 9 апреля гидрологический пост переведён на круглосуточное дежурство, измерения проводятся каждых 4 часа. По состояния на 10:00 по местному времени 10.04.2022 уровень воды в реке составляет 145 см при критической 160 см», – рассказали в ведомстве.

При достижении критической отметки в зону подтопления попадает участок на ул. Береговая, 11. Социально значимых объектов в зоне подтопления нет. При уровне воды в 185 см прогнозируется подтопление 24 приусадебных участков, расположенных в пониженной местности и семи домов, в которых проживают 22 человека, из них восемь человек – дети.