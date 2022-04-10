Бизнесменам Иркутской области компенсируют затраты на перенос магазинов из запрещенных соцсетей на маркетплейсы

Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области – Центр «Мой бизнес» – заявил о готовности компенсировать затраты бизнесменов Иркутской области на перенос магазинов из запрещенных соцсетей на маркетплейсы, сообщает пресс-служба правительства региона.

«В последние годы широкое развитие получила интернет-торговля. При этом многие представители бизнеса, в том числе из Иркутской области, открывали интернет-магазины в запрещенных на сегодняшний день соцсетях. Помощь таким предпринимателям в регионе оказывает Фонд поддержки и развития предпринимательства Иркутской области – Центр «Мой бизнес»», – говорится в сообщении.

По словам руководителя Центра «Мой бизнес» в Иркутске Диляры Окладниковой, предприниматели могут перенести свои интернет-магазины на российские маркетплейсы – «Вайлдберриз», «Озон», «Яндекс.Маркет», получив поддержку региональных институтов развития в виде компенсации затрат на настройку рекламного кабинета.