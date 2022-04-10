Власти РФ направят 387 млн рублей на производство нового лекарства от COVID-19 «МИР 19»

Правительство России в Telegram-канале заявило о намерении направить 387 млн рублей на производство нового лекарства от коронавируса «МИР 19».

«Научный центр "Институт иммунологии" разработал универсальное лекарство от коронавируса "МИР 19". На его производство, а также модернизацию технологических линий и закупку оборудования правительство направит 387 млн рублей», – говорится в сообщении.

«МИР 19» был зарегистрирован Минздравом в декабре 2021 года. По данным кабмина, он эффективен против всех изученных штаммов коронавируса, включая «Дельту» и «Омикрон».