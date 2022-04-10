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На всех территориях Приангарья, кроме Иркутска, выявлено менее 20 случаев заражения ковидом за сутки

Региональный оперштаб опубликовал данные о распространении коронавируса в Иркутской области. Согласно информации, за последние сутки во всех городах и районах Приангарья, кроме Иркутска, зафиксировано менее 20 случаев заражение COVID-19 за сутки.

В Иркутске заболели 75 человек за день, в Иркутском районе 17, Братске – 11, Ангарске – 10. В Катангском, Усть-Кутском, Ольхонском, Баяндаевском, Аларском, Заларинском, Тайшетском, Эхирит-Булагарском районах за день не заболел коронавирусом никто, на остальных территориях – менее 10 человек.

Всего в Приангарье за день выявлено 203 случая заражения ковидом, выздоровели – 206 человек, умерли – семь.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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