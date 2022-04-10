Фестиваль инсталляций из мусора пройдет на Байкале летом 2022 года

Фестиваль инсталляций из Байкальского мусора «Вечное искусство» состоится летом 2022 года в селе Максимиха Республики Бурятия, сообщает центр отдыха «Радуга» в соцсетях.

Организаторы мероприятия предлагают собрать на берегах озера мусор и сделать из него картины, скульптур, декоративно-прикладное искусство или интерактивные объекты.

Участникам предоставят трансфер из Улан-Удэ, бесплатное проживание и питание, бесплатные материалы для творчества, команду поддержки для реализации проекта. Можно будет поработать с арт-куратором и искусствоведом на этапе создания эскиза проекта. По итогам будет снят фильм о фестивале.

Для участия в отборе нужно заполнить анкету: рассказать о себе, показать портфолио и выполнить небольшое творческое задание. Фестиваль пройдет при поддержке президентского Фонда культурных инициатив.