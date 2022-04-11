Новые возможности для покупателей от «МОЯ СЛАТА»

С 8 апреля сеть супермаркетов «Слата» запустила обновленное приложение «МОЯ СЛАТА», которое позволит покупателю получать новые привилегии и возможности при совершении покупок. И открыла специальный telegram-канал, в котором специальные предложения только для его подписчиков, а за подписку – приветственные 100 бонусов на карту.

Ранее, c 2019 года, у покупателей «Слаты» уже была возможность пользования приложением «Моя Слата» – удобная и простая версия с небольшим количеством опций. Желая улучшить качество сервиса и предложений, компания провела обновление и доработала приложение под актуальные потребности покупателей.

«Обновленное приложение – это современный и удобный продукт, который позволит покупателям сделать визит в наши супермаркеты еще проще и выгоднее. К примеру, теперь можно получать повышенный кешбэк на любимые продукты, собирать виртуальные фишки при участии в накопительных акциях, формировать интерактивный список покупок перед походом в магазин и делиться им, следить за балансом бонусных баллов, анализировать свои покупки с помощью динамичных отчетов и многое другое», – поделилась директор по маркетингу сети супермаркетов «Слата» Елена Генералова.

Для тех, кто привык быть в курсе предложений с помощью социальных сетей, компания «Слата» предлагает подписаться на telegram-канал и уже сразу получить приветственных 100 бонусов на ФрешКарту.

«В чем преимущество нашего канала? В том, что мы для подписчиков сделали специальную программу привилегий. Это и подарочные бонусы, это и специальные персональные купоны на покупку с более глубокой скидкой, которых вы не найдете в магазинах, развлекательный и полезный контент по приготовлению вкусных блюд и еще многое другое», – поделилась руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

Сеть супермаркетов «Слата» старается максимально улучшить условия покупки и всегда на связи со своим покупателем. Новое приложение «Моя Слата» уже доступно для скачивания или обновления в AppStore, GooglePlay.

«Стоит отметить, что это только начало. В ближайшее время мы еще больше расширим нашу программу лояльности. Появятся уровни участия, открывающие новые возможности для владельцев ФрешКарт, клубы по потребительским интересам, персональные предложения для каждого пользователя с учетом его истории покупок, гейминг, розыгрыши и подарки», – резюмировала Елена Генералова.

Какие возможности и сервисы есть у нового приложения уже сейчас:

ФрешКарта теперь всегда под рукой – возможность бесплатно получить виртуальную карту в приложении или привязать уже существующую карту.

Доступный баланс бонусов и отчеты по покупкам

Удобный каталог товаров и все актуальные акции, промо, купоны

Выбор категории продуктов с пометкой «Любимый продукт», за который начисляется повышенный кэшбек

Зачисление электронных фишек при участии в новых накопительных акциях лояльности

Прайс-чекер – сканер для проверки цен на товар в магазине

Услуга «Такси за покупку» – совершая покупку в магазине на сумму более 2 500 рублей, в приложении «Моя Слата» можно будет активировать промо-код и совершить бесплатную поездку в радиусе 7 км. от магазина.

Гарантированный подарок каждому от IVI – подписка на 1 месяц.

Приложение позволит не только получить привилегии, но и проявить свою активную позицию и поддержать эко инициативы сети.

«Приложение позволяет отказаться от бумажных чеков. Теперь все чеки за покупку будут приходить пользователю на электронную почту. Мы очень надеемся, что наши покупатели станут активно использовать этот способ. Переработать бумажные чеки очень сложно, плюс они токсичны, а электронный чек сохраняется очень долго и всегда у вас в доступе», – добавила Яна Абалымова.

Напоминаем, что связаться с сетью супермаркетов «Слата» можно любым удобным способом: по телефону 8(3952)48-08-01, в чате на сайте slata.ru, наш адрес электронной почты vopros@slata.com, telegram-канал или на страничку в ВК.