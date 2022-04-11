МФЦ Иркутской области возобновляет прием заявителей без записи

С 18 апреля прием заявителей во всех центрах «Мои Документы» Иркутской области будут проводить в порядке живой очереди, рассказали SIA.RU в администрации области.

«В связи с предстоящими изменениями с 11 апреля на сайте mfc38.ru в разделе предварительной записи сократится количество доступных слотов, так как в ближайшее время заявителям будет доступен прием без записи», – говорится в сообщении.

С 25 апреля прием в порядке живой очереди возобновится и во всех офисах «Мои Документы» Иркутской области. В настоящее время запись в офисы возможна по телефону горячей линии 8-800-1000-447.