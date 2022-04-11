Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал идею «начальников по импортозамещению»

«Следует ориентироваться на потребности развития бизнеса», – передает РБК цитату предпринимателя с открытия Первого университетского лицея в Усть-Лабинске.

«Я считаю – вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению <...>. Ну есть компании, которые готовы это сделать, нужно принять решение на конкурсной, бесконкурсной основе, предоставить им возможность получить нормальное проектное финансирование, – считает бизнесмен. – Сейчас бежать некуда предпринимателям, всё – отбегались».

Дерипаска также призвал не оказывать поддержку крупным государственным банкам. Вместо этого, продолжил он, следует сосредоточиться на помощи кредитным организациям, находящимся в рейтингах на 51-й и следующих позициях. «А все остальное ну похоронили, разделили их на пять, на шесть госкомпаний», – добавил бизнесмен.