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Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал идею «начальников по импортозамещению»

«Следует ориентироваться на потребности развития бизнеса», – передает РБК цитату предпринимателя с открытия Первого университетского лицея в Усть-Лабинске.

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«Я считаю – вот есть компании успешные, есть успешные предприниматели, нельзя выдумать какого-то начальника по импортозамещению <...>. Ну есть компании, которые готовы это сделать, нужно принять решение на конкурсной, бесконкурсной основе, предоставить им возможность получить нормальное проектное финансирование, – считает бизнесмен. – Сейчас бежать некуда предпринимателям, всё – отбегались».

Дерипаска также призвал не оказывать поддержку крупным государственным банкам. Вместо этого, продолжил он, следует сосредоточиться на помощи кредитным организациям, находящимся в рейтингах на 51-й и следующих позициях. «А все остальное ну похоронили, разделили их на пять, на шесть госкомпаний», – добавил бизнесмен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Бизнес о кризисе 2022
Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал идею «начальников по импортозамещению»
Дерипаска: после конфликта на создание успешной экономики уйдет 10 лет
«Мы сделали все возможное и невозможное за этот месяц». Мишустин – о перестройке экономики на новые рельсы
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