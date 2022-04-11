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Доступ к госзаказам для малого бизнеса и самозанятых упростили в Иркутской области

Теперь максимальный объем закупок у малого бизнеса и самозанятых увеличен до 5 и 2 миллионов рублей.

Заказчики смогут посредством электронного магазина закупить товары, работы или услуги у малых предпринимателей на сумму до 5 млн рублей и у самозанятых граждан на сумму до 2 млн рублей.

Соответствующие поправки внесли в постановление о закупках товаров, работ, услуг для государственных нужд Иркутской области. Об этом сообщила министр по регулированию контрактной системы в сфере закупок региона Оксана Недорубкова.

Перечень магазинов и рекомендации по закупкам утверждены в новой редакции распоряжением министерства контрактной системы Иркутской области от 06.04.2022 № 92-33-мр.

Расширение перечня закупок у единственного поставщика не отменяет необходимости соблюдения основных принципов контрактной системы:

  • прозрачности,
  • эффективности,
  • конкурентности.

«Возможность проведения таких закупок по механизму «товары с полки» или путем опубликования потребности позволит соблюсти вышеуказанные принципы и расширить возможность доступа бизнеса к таким закупкам», – рассказали в администрации Приангарья.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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