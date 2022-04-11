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В случае объявления дефолта Россия будет судиться – Силуанов

Нынешний кризис показал, что все базовые западные устои рушатся, поэтому вопрос объективности их судебной системы мы также ставим под большое сомнение, сказал в интервью «Известиям» министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Конечно, мы будем судиться, потому что мы предприняли все необходимые действия для того, чтобы инвесторы получили свои выплаты. Мы будем предъявлять в суде наши платежки, подтверждающие наши старания заплатить как в валюте, так и в рублях. Это будет непростой процесс. Нам придется очень активно доказывать свою правоту, несмотря на все сложности», – говорит Силуанов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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