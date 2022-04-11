Всемирный банк прогнозирует падение ВВП России на 11,2%

Инфляция в России по итогам 2022 года ускорится до 22% (в 2021 году она составила 9%), сообщает РБК со ссылкой на прогноз Всемирного банка.

Экспорт товаров и услуг сократится на 30,9%, импорт – на 35,2%. Доля населения с доходами ниже установленной границы бедности вырастет до 12,8% в 2022 году с 11% в 2021 году – на 2,6 млн человек, ожидают эксперты.

По итогам года ВВП России сократится на 11,2%, Украины – на 45%, говорится в прогнозе Всемирного банка. Эксперты ожидают в 2023 и 2024 годах роста российской экономики на 0,6% и 1,3% соответственно

В 2022 году ВВП России сократится на 11,2%, говорится в докладе Всемирного банка, посвященном перспективам экономики Европы и Центральной Азии на фоне российской военной операции на Украине.

Как отмечают эксперты ВБ, «неопределенность по поводу прогнозов беспрецедентно высока», это обусловлено ходом боевых действий на Украине и реакцией мирового сообщества на происходящее.

Авторы доклада указывают на «суровые последствия уже введенных санкций», которые, как ожидается, приведут к падению российской экономики, во многом из-за сокращения внутреннего спроса.