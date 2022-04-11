Проект завода гидроксида лития в Ангарске вошел в региональный перечень новых инвестпроектов

Сегодня проект важен в рамках импортазамещения, сообщили SIA.RU в администрации области.

Гидроокись лития применяется в производстве батарей, масел и смазок. Изначально «АЭХК» ориентировалось на зарубежных потребителей, сегодня предприятие двигается в сторону российского рынка. Продукция ангарского завода уже получила одобрение крупнейших российских производителей.

Вещество необходимо внутри контура ГК «Росатом». Образцы ангарской продукции уже протестировали на новосибирском заводе химконцентратов: на предприятии заинтересовались гидроксидом лития производства АО «АЭХК».

Сейчас на предприятии идет строительство промышленного производства гидроксида лития мощностью 10 тысяч тонн. В прошлом году запущена опытно-промышленная установка. Получена первая партия гидроксида лития батарейного качества. Произведены первые отгрузки гидроксида лития ЛГО-3 на российский рынок, качество подтверждено.

Руслан Ситников обратил внимание на то, что инвестору по этому механизму могут компенсировать понесенные им затраты на строительство необходимой инженерной инфраструктуры.

Напомним, что регламентированный в 2020 году правительством РФ механизм поддержки дает регионам возможность направлять высвободившиеся в результате реструктуризации бюджетных кредитов средства на объекты инфраструктуры, необходимые для реализации новых инвестпроектов.