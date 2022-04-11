Исторический памятник в центре Иркутска продадут за 790 млн рублей

Это мануфактурный магазин Второвых. Здание построили в конце 19 века, оно включено в перечень объектов культурного наследия.

Согласно объявлению, стоимость объекта – 790 млн рублей, общая площадь – 6 946 м² (113 735 ₽ за м²). Оно расположено на главном торговом перекрестке города: Карла Маркса, Урицкого и Пролетарской.

«Здание в хорошем техническом и косметическом состоянии, имеет отдельные входы со всех 3-х прилегающих улиц. Ключевые арендаторы на сегодняшний день: «Эльдорадо», «Читай город», ресторан «PestoTesto», магазины обуви «SanDali» и «Rieker», – говорится в объявлении.