Новости

2 из 3 россиян – за отказ от бакалавриата и магистратуры, но чаще всего за специалитет выступают родители 11-классников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил отказаться от Болонской двухступенчатой системы высшего образования и вернуть специалитет с обучением в течение 5 лет.

Сервис по поиску работы SuperJob узнал (исследование есть у SIA.RU), как экономически активные граждане, студенты вузов и родители 11-классников из всех округов страны относятся к подобному предложению.

Идею Виталия Милонова об отказе от двухступенчатой системы высшего образования (бакалавриата и магистратуры) поддержали 2 из 3 россиян (66%). Против высказался лишь каждый десятый.

Чаще остальных за традиционную систему (специалитет с обучением в течение 5 лет) высказывались респонденты старше 45 лет и россияне, имеющие высшее образование (72 и 73% соответственно).

Среди опрошенных студентов вузов 44% поддержали предложение об отказе от двухуровневой системы обучения, 29% проголосовали против.

А вот среди родителей 11-классников, планирующих поступать в вузы, за отказ от бакалавриата и магистратуры в пользу пятилетнего обучения в вузах высказалось подавляющее большинство – 93%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Потанин выкупит Росбанк у французской банковской группы Societe Generale
Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал идею «начальников по импортозамещению»
Дерипаска: после конфликта на создание успешной экономики уйдет 10 лет
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании