Потанин выкупит Росбанк у французской банковской группы Societe Generale

Компания «Интеррос» приобретет всю долю Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе, сообщают в банке.

Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России.

«Интеррос» намерен приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы. Важнейшей целью «Интерроса» является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнёров. Мы намерены управлять бизнесом банка в соответствии с лучшими стандартами и практиками. Уверены, что профессиональная команда Росбанка способна справиться с любыми вызовами и обеспечит банку устойчивое развитие», – президент «Интерроса» Владимир Потанин в этой связи сказал.