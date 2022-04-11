Новости

Потанин выкупит Росбанк у французской банковской группы Societe Generale

Компания «Интеррос» приобретет всю долю Societe Generale в российском Росбанке и его страховом бизнесе, сообщают в банке.

Читайте также:

Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал идею «начальников по импортозамещению»
11 апреля 2022
Дерипаска: после конфликта на создание успешной экономики уйдет 10 лет
10 апреля 2022

Закрытие сделки должно произойти в течение нескольких недель после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов.

Росбанк останется привилегированным партнером Societe Generale в России.

«Интеррос» намерен приложить максимум усилий для развития бизнеса Росбанка, рассматривая в качестве приоритета интеграцию цифровых технологий и продуктов в традиционные банковские сервисы. Важнейшей целью «Интерроса» является сохранение устойчивости Росбанка, формирование новых возможностей для его клиентов и партнёров. Мы намерены управлять бизнесом банка в соответствии с лучшими стандартами и практиками. Уверены, что профессиональная команда Росбанка способна справиться с любыми вызовами и обеспечит банку устойчивое развитие», – президент «Интерроса» Владимир Потанин в этой связи сказал.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Бизнес о кризисе 2022":
Все материалы сюжета (63)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Потанин выкупит Росбанк у французской банковской группы Societe Generale
Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал идею «начальников по импортозамещению»
Дерипаска: после конфликта на создание успешной экономики уйдет 10 лет
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании