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ЕС запретил поставку в Россию технологий для сжижения газа. Что это значит?

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ЕС 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, касающийся поставок в Россию оборудования для производства СПГ. По информации Коммерсанта, запрет также распространяется и на заключенные и оплаченные контракты, а поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, должны быть завершены не позднее 27 мая.

По мнению аналитиков компании «Атон», запрет ставит под вопрос возможность реализации проекта Арктик СПГ-2 НОВАТЭКа и Балтийского СПГ Газпрома.

– Несмотря на то, что первая линия Арктик СПГ-2 завершена на 98%, часть оборудования еще не поставлена в Россию, а готовность второй линии составляет всего 40%. Запрет также ставит под угрозу энергетическую стратегию до 2035, согласно которой доля России на мировом рынке СПГ должна достигнуть 20%, – подчеркивают эксперты.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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