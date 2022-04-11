ЕС запретил поставку в Россию технологий для сжижения газа. Что это значит?

ЕС 8 апреля опубликовал пятый пакет санкций, касающийся поставок в Россию оборудования для производства СПГ. По информации Коммерсанта, запрет также распространяется и на заключенные и оплаченные контракты, а поставки по контрактам, заключенным до 26 февраля, должны быть завершены не позднее 27 мая.

По мнению аналитиков компании «Атон», запрет ставит под вопрос возможность реализации проекта Арктик СПГ-2 НОВАТЭКа и Балтийского СПГ Газпрома.

– Несмотря на то, что первая линия Арктик СПГ-2 завершена на 98%, часть оборудования еще не поставлена в Россию, а готовность второй линии составляет всего 40%. Запрет также ставит под угрозу энергетическую стратегию до 2035, согласно которой доля России на мировом рынке СПГ должна достигнуть 20%, – подчеркивают эксперты.