На Иркутском алюминиевом заводе прошла экскурсия для школьников и педагогов

После двухлетнего перерыва, связанного с пандемией, шелеховская промплощадка возобновила экскурсии на производство. Первыми гостями стали ученики Шелеховского лицея и учителя по биологии и экологии.

Первым делом ребята узнали, что ИркАЗ вошел в проект РУСАЛа по перестройке 4-х заводов в Сибири. Несмотря на сложные времена, строительство будет реализовано, об этом рассказал директор по экологии Алексей Тенигин.

– Это действительно важный проект, в который вошли Иркутский алюминиевый завод, заводы в Братске, Красноярске и Новокузнецке. У нас за 7,5 лет будет построен совершенно новый завод на обоженных анодах, силой тока 300 кА, – Алексей Тенигин, Директор по экологии ИркАЗа.

Модернизация производства на ИркАЗе началась несколько лет назад по инициативе основателя РУСАЛа Олега Дерипаски. Самое главное, что после перестройки завода, улучшится экологическая обстановка во всем Шелеховском районе. Выбросы бензапирена снизятся до 0, а выбросы фторидов сократятся более чем на 80%.

После вводного инструктажа, сотрудники предприятия провели экскурсию по электролизному цеху и литейному отделению ИркАЗа. Своими глазами ученики и педагоги Шелеховского лицея увидели, как производится алюминий.

– Сегодня нам проводили экскурсию по Иркутскому алюминиевому заводу. Мне здесь очень понравилось, особенно в электролизном цехе – новом, который менее загрязняет экологию. На экскурсии я убедился, что руководство ИркАЗа заботится об экологии, о гражданах города Шелехова, и что мы им не безразличны, – Роман Копылов, ученик 10 класса Шелеховского лицея.

– Сегодня мы были на экскурсии, организованную работниками завода, для обучающихся лицея г.Шелехова естественного направления. Для них это очень важно, потому что они изучают углубленно химию и биологию, пишут проекты по экологии. Перестройка завода – этот вопрос давно ходит по городу. В первую очередь – это улучшение экологической обстановки, новое производство – это совершенно новые технологии, – Елена Карпова, преподаватель биологии и экологии Шелеховского лицея.

В ближайшие годы на ИркАЗе будет обновлено более 50% мощностей. 6 корпусов будут демонтированы, на смену устаревшим электролизерам, работающим по технологии «Содерберга», придет более современная и экологичная технология предварительно обожженного анода.

– Сегодня на экскурсии были учащиеся 10-х классов Шелеховского лицея. Экскурсия прошла очень интересно. Мы были рады принять у себя нашу молодую смену, наших будущих работников. Дети очень интересовались производством, все им было в новинку, в диковинку. Постарались донести до наших гостей то, что предприятие современное, молодое, работать интересно, и пригласили стать частью нашего коллектива, – Альбина Кузнецова, начальник производственно-диспетчерского отдела ИркАЗа.