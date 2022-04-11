Банк «Приморье»: Ипотечные программы с господдержкой пользуются высоким спросом

Выгодно оформить ипотечные госпрограммы можно в Банке «Приморье». Так, «Дальневосточная ипотека» доступна по ставке от 1,2%, «Семейная ипотека» - от 4,6%, «Льготная ипотека с господдержкой» – от 11,3%*.

- Ипотечные программы с господдержкой по-прежнему пользуются высоким спросом у клиентов, - комментирует руководитель Ипотечного центра Банка «Приморье» Евгения Сверкунова.– На сегодняшний день самое выгодное предложение – это «Дальневосточная ипотека», которую можно оформить по выгодной ставке всего от 1,2%. Эту ипотечную программу могут оформить граждане России, которые относятся к категории «Молодая семья»**, а также участники программ «Дальневосточный гектар» и «Повышение мобильности трудовых ресурсов»***. Для удобства наших клиентов мы работаем с большинством девелоперов, предлагающих жилье в сегменте «эконом» и «средний класс» — в эту категорию попадает недвижимость, которую можно приобрести по «Дальневосточной ипотеке».

Еще одна популярная программа предназначена для семей с детьми – «Семейная ипотека», сейчас она доступна по ставке от 4,6% годовых. Программа предусмотрена для семей, у которых в период с 01.01.2018 по 31.12.2023 (включительно) родился первый и/или последующий ребенок, являющийся(-щиеся) гражданином(-ами) Российской Федерации. Кредит по этой ипотечной программе можно взять на срок до 30 лет, первоначальный взнос начинается от 15%, максимальная сумма займа варьируется от 6 до 12 млн рублей, в зависимости от региона страны. Срок проведения программы 31.12.2023 г.

Также продолжается прием заявок на «Льготную ипотеку с господдержкой» по ставке от 11,3% годовых. Ипотека с государственной поддержкой доступна при покупке квартиры в новостройке или таунхаусе у застройщиков по договору долевого участия или договору купли-продажи, также допускается покупка у юридического лица квартиры по договору уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве. Особенность этой программы в том, что на ставку не влияет ни возраст, ни семейное положение заемщика.



Подать заявку на консультацию можно в режиме онлайн на сайте Банка «Приморье» или через Мобильное приложение, а передать документы на рассмотрение — как лично в офисе Банка, так и скан-копиями на электронную почту специалистам Банка.

Подробности обо всех ипотечных программах можно узнать в Ипотечном центре Банка «Приморье»:



Всю необходимую информацию вы можете уточнить в офисах Банка или узнать по телефонам Ипотечного центра ПАО АКБ «Приморье»:

• г. Владивосток ул. Светланская 47, тел.: 8 (423) 220-88-00 (вн. 449,362)

• г. Уссурийск, ул. Ушакова, 20, тел.: +7 (4234) 26-99-77.

• г. Находка, ул. Школьная, 1а, тел.: +7 (4236) 69-99-50, 69-99-59.

• г. Хабаровск, ул. ул. Суворова, 42 тел.: +7 (4212) 78-32-20.

• г. Хабаровск, ул. Ленина, 75 тел.: +7 (4212) 78-32-36

• г. Иркутск, ул. Дзержинского, 20/1, тел.: 8 (3952) 799–947, 799–948.

• г. Южно-Сахалинск, ул. Амурская, 62, тел.: 8 (4242) 49-08-41, 49-08-42.

• г. Москва, ул. Земляной Вал, 7, тел.: 8 (495) 916-18-48, 916-04-71

• г. Санкт-Петербург, Офис на пр-те Добролюбова, тел.:+7 (812) 648-10-00, +7 (812) 648-10-30* Информация по состоянию на 07.04.2022.** В категорию «Молодая семья» попадают: полная семья, с детьми или без детей, в которой супруги не достигли 36-летнего возраста, или неполная семья (семья с одним родителем и ребенком/детьми до 19 лет), в которой родитель не достиг 36-летнего возраста*** Требования к участникам программы «Дальневосточный гектар»: граждане РФ от 21 года до 65 лет на дату погашения кредита. Стаж работы: работники по найму — не менее 3 месяцев на последнем месте (испытательный срок должен быть пройден или отсутствовать). Для ИП и собственников бизнеса — безубыточная предпринимательская деятельность не менее 24 месяцев.