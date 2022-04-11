ВТБ провел первую сделку по программе поддержки системообразующих предприятий АПК

ВТБ заключил первую сделку по программе льготного оборотного кредитования системообразующих предприятий АПК Минсельхоза России. Кредитные средства в размере 1 млрд рублей получит клиент банка − агрокорпорация «БИО-ТОН», крупнейший производитель подсолнечника в стране. Всего в рамках программы ВТБ принял заявки от предприятий АПК на сумму 28 млрд рублей, из них уже одобрено финансирование на 14,2 млрд рублей.

Льготная ставка кредитования по программе Минсельхоза России составляет 10% годовых. Системообразующие предприятия, а также их дочерние общества — сельхозтоваропроизводители могут получить финансирование на срок до 1 года. Заемщик должен сохранить численность персонала не менее 90% по состоянию на 1 марта 2022 года.

«Сельскохозяйственная отрасль на протяжении последних 10 лет — один из драйверов экономики России, и ВТБ традиционно выступает одним из ведущих институтов, поддерживающих агропромышленный комплекс. Рассчитываем, что своевременное обеспечение оборотным финансированием поможет сохранить темпы его развития», − сказал Виталий Сергейчук, заместитель руководителя департамента по работе с клиентами рыночных отраслей ВТБ.

«ВТБ активно участвует в специальных кредитных программах поддержки системообразующих организаций Правительства РФ. Основная задача банка — содействовать дальнейшему развитию регионального бизнеса и отраслей экономики. Программа Минсельхоза позволит дополнительно поддержать ведущие компании агропромышленного комплекса, в частности − сельскохозяйственного производства, сохранить занятость сотрудников и эффективность работы отрасли», − отметил Руслан Еременко, руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

В марте ВТБ также получил более 150 заявок на сумму свыше 360 млрд рублей и заключил первые сделки по новой программе поддержки системообразующих предприятий промышленности и торговли Минпромторга России.