Новости

Открытие Private Banking провел вебинар для клиентов об инвестиционных стратегиях в новых реалиях

Открытие Private Banking — подразделение банка «Открытие» по работе с состоятельными клиентами — 7 апреля провел вебинар «Обзор ситуации на финансовых рынках и управление портфелем в новых реалиях». Андрей Шенк, директор по инвестиционному консультированию Открытие Private Banking рассказал о наиболее перспективных инвестиционных стратегиях для состоятельных клиентов в условиях жестких внешних ограничений.

Читайте также:

Золотая стратегия, или Почему драгоценный металл – надёжная инвестиция в период турбулентности
8 апреля 2022
Стоит ли покупать золото и серебро в 2022 – эксперты о потенциале драгметаллов
31 марта 2022

Эксперт проанализировал основные внешние и внутренние ограничения для инвестирования — беспрецедентное санкционное давление, заморозку части золотовалютных резервов России, резкое ужесточение внутреннего регулирования рынка, ожидаемый рекордный с начала века годовой спад российской экономики, заключение новых сырьевых контрактов с дисконтом и предпосылки к замедлению глобальной экономики.

Исходя из анализа этих факторов и факторов поддержки фондового рынка, Андрей Шенк дал общие инвестиционные рекомендации клиентам, желающим сохранить и преумножить свои сбережения в новой реальности.

По мнению эксперта, наиболее разумно сейчас составлять портфель из различных классов активов, комбинируя валюту, контракты на драгоценные металлы и акции российских компаний-экспортеров сырья. Приоритетными инструментами для инвестирования становятся краткосрочные ОФЗ, акции экспортоориентированных компаний, инвестиции в драгоценные металлы и иностранную валюту, даже несмотря на комиссию на ее покупку.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Почему растет золото?":
Все материалы сюжета (91)


Реклама на сайте

Бизнес о кризисе 2022
Потанин выкупит Росбанк у французской банковской группы Societe Generale
Бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал идею «начальников по импортозамещению»
Дерипаска: после конфликта на создание успешной экономики уйдет 10 лет
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании