Эксперты Новикомбанка приняли участие в ключевых мероприятиях форума «ГОСЗАКАЗ-2022»

Представители Новикомбанка участвовали в качестве экспертов в основных дискуссиях деловой программы XXV Всероссийского Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ». Ключевыми темами обсуждений стали импортозамещение, диверсификация высокотехнологичных предприятий и ускоренный выпуск гражданской продукции.

Пленарное заседание первого дня форума было посвящено закупкам российской продукции в новых реалиях, в первую очередь - ускоренному налаживанию производства российских товаров и поддержке отечественных производителей. В ходе дискуссии эксперты определили рыночные ниши, в которых необходимо развивать российское производство, и обсудили, как эффективно организовать финансирование отечественных производителей в условиях санкций.

На стратегической сессии «Российская промышленность на пороге перемен», организованной Минпромторгом РФ, были рассмотрены первые итоги антикризисных мер господдержки промышленности и проанализированы предложения экспертного сообщества по поддержке производственных предприятий и обеспечению независимости России от импорта.

Диверсификация высокотехнологичных предприятий – еще одна из важных тем, к обсуждению которой были привлечены специалисты из разных отраслей экономики. Представители Новикомбанка поделились с коллегами экспертизой, накопленной благодаря значительному опыту поддержки проектов диверсификации и участию в организации финансирования стратегически важных проектов предприятий высокотехнологичных отраслей.

Одним из основных приоритетов для Новикомбанка является кредитование и обслуживание кооперации клиентов - промышленных предприятий, включая широкий круг предприятий МСП. Делегаты банка посетили специальную сессию «Развиваем бизнес для участия в закупках: новые возможности для малых предпринимателей»

Эксперты банка стали участниками и других дискуссий, посвященных импортозамещению, цифровизации, выполнению национальных проектов и т.д.

Крупнейшее федеральное конгрессно-выставочное мероприятие в сфере государственных, муниципальных и корпоративных закупок «ГОСЗАКАЗ» проходит с 6 по 8 апреля 2022 года в Инновационном центре «Сколково».