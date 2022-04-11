Высока вероятность дальнейшего снижения ключевой ставки - аналитики Росбанка

Банк России понизил ключевую ставку на 300 бп до 17.0% годовых на внеочередном заседании Совета Директоров. Решение обосновано достижением первичных целей финансовой стабильности и замедлением инфляции на фоне стабилизации валютного курса рубля, считает Евгений Кошелев, директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка:

– Несмотря на сохраняющиеся риски дальнейшего роста цен, по мнению регулятора, экономические факторы вышли на первый план, что требует более гибкого подхода к денежно-кредитной политике наравне со стимулирующими программами Правительства. На наш взгляд, это оправданное решение, хотя мы ожидали первое снижение на 200 бп на заседании 29 апреля. Перспектива дальнейших понижений ключевой ставки на предстоящих заседаниях оценивается нами как высоко вероятная, однако темпы действий в течение 2к’22 будем уточнять в ближайшие дни по мере получения оперативных статданных по инфляции и деловой активности.