ИНК провела корпоративные соревнования по волейболу

Иркутская нефтяная компания провела корпоративные соревнования по волейболу. Участие в мероприятии приняли 16 команд, рассказали SIA.RU в компании.

Игры прошли в иркутском спорткомплексе «Локомотив». В соревнованиях приняли участие сотрудники ИНК, а также работники ООО «Газпром добыча Иркутск» и преподаватели Иркутского государственного университета. По результатам соревнований среди 4 подгрупп в финал вышли команды «Безопасность» (блок внутреннего административного контроля ИНК), «Импульс» (сотрудники производственных объектов и блок административной поддержки ИНК), «Газовик» (блок развития производства ИНК), «Фортуна» (блок информационных технологий ИНК). Победителем соревнований стала команда «Безопасность», серебро досталось «Газовику», бронзу завоевала «Фортуна».

Одно из социальных направлений ИНК - привлечение к здоровому образу жизни и популяризация спорта среди сотрудников. Благодаря данной работе также выявляют и поощряют лучших спортсменов и корпоративные команды.