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Курс доллара вновь вырос до 82 рублей. Что дальше?

Курс доллара в понедельник вырос, с 76,08 до 82,09 (+7,9%). Эксперты связывают резкий рост с решением ЦБ отменить комиссию 12% на покупку валюnы через брокеров и банки.

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– Естественно, что этот шаг отразился на курсе. Тем не менее, движение курса оказалось более скромным, чем упомянутые выше 12%, что говорит о том, что предложение валюты по-прежнему превалирует над спросом, – подчеркивает Александр Кудрин, управляющий директор, главный стратег компании ”Атон”. – По сути же можно сказать, что российский регулятор переходит к тонкой настройке механизма ограничений по движению капитала, целью которой является формирование полноценного рыночного курса.

По мнению экспертов, говорить о том, каким может быть курс в текущих условиях, говорить достаточно сложно. Сохраняется высокая неопределенность в объемах как российского экспорта, так и импорта, помимо этого существует много внешних геополитических переменных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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