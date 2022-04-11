Назван топ-з самых популярных соцсетей у россиян за март

Это Telegram, VK и Youtube, показал совместный опрос блогерского агентства Invite и исследовательского агентства Tiburon Research. В опросе участвовали 1 тыс. человек в возрасте от 18 до 44 лет, которые проживают в городах с населением свыше 100 тыс. человек, сообщает ТАСС.



Лидером рейтинга стал Telegram, об использовании которого сообщили 89% граждан. В тройку лидеров вошли VK (79%) и Youtube (73%).