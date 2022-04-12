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ЕС не сможет возместить поставки российской нефти

В результате санкций мировой рынок будет терять около 7 млн барр. российской нефти в сутки, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

По словам генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо, в результате санкций и иных ограничений против России мировой рынок может потерять около 7 млн барр. российской нефти и других жидких углеводородов в сутки.

«Учитывая текущий прогноз по спросу, было бы почти невозможно компенсировать потерю объемов такого масштаба», – заявил Баркиндо.

Представители Евросоюза в свою очередь заявили на встрече, что ОПЕК могла бы увеличить добычу за счет своих резервных мощностей. Однако Баркиндо отметил, что к текущей высокой волатильности привели «нефундаментальные факторы, которые неподконтрольны ОПЕК».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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