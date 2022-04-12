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2,5 года потребуется иркутянам, чтобы накопить на б/у авто

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Эксперты автомобильного сайта Дром рассчитали, сколько времени россиянам нужно откладывать деньги, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Оказалось, что иркутянам на это потребуется 2,6 года, при условии, что откладывать нужно 50% своего дохода. В среднем по стране россиянам нужно откладывать деньги 3,6 года.

В 2022 году средняя стоимость подержанного автомобиля в Иркутской области достигла 850 тысячи рублей, а средняя зарплата составила 55 тысяч рублей в месяц. Таким образом, при средней заработной плате, откладывая половину дохода, накопить на б/у машину получится не раньше, чем через 2 года и 7 месяцев. При этом относительно прошлого года средняя стоимость б/у автомобилей  в регионе увеличилась на 40%, а зарплата выросла всего на 12%.

Напомним, что продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) в России за март упали на 63%. При этом новые автомобили в РФ в среднем подорожали на 40% за март.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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