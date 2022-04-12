2,5 года потребуется иркутянам, чтобы накопить на б/у авто

Эксперты автомобильного сайта Дром рассчитали, сколько времени россиянам нужно откладывать деньги, чтобы накопить на подержанный автомобиль. Оказалось, что иркутянам на это потребуется 2,6 года, при условии, что откладывать нужно 50% своего дохода. В среднем по стране россиянам нужно откладывать деньги 3,6 года.

В 2022 году средняя стоимость подержанного автомобиля в Иркутской области достигла 850 тысячи рублей, а средняя зарплата составила 55 тысяч рублей в месяц. Таким образом, при средней заработной плате, откладывая половину дохода, накопить на б/у машину получится не раньше, чем через 2 года и 7 месяцев. При этом относительно прошлого года средняя стоимость б/у автомобилей в регионе увеличилась на 40%, а зарплата выросла всего на 12%.

Напомним, что продажи новых легковых автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей (LCV) в России за март упали на 63%. При этом новые автомобили в РФ в среднем подорожали на 40% за март.