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Количество вакансий в Иркутской области уменьшилось за март на 8%

За март объем вакансий от работодателей Иркутской области уменьшился на 8% по сравнению с февралем, а активность соискателей, напротив, увеличилась на 10%, сообщают аналитики hh.ru.

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При этом, вырос объем предложений о работе для специалистов из сферы образования (+71%), домашнего персонала (+9%), начинающих специалистов (+2%) и медиков (+1%). В остальных 24 профсферах число активных вакансий сократилось.  В лидерах по снижению спроса сфера страхования (-59%), госслужба и сфера «искусство, развлечения, масс-медиа» (по -32%), маркетинг и PR (-29%), банковский сектор (-27%), а также сфера административного персонала (-22%).

По итогам марта в Иркутской области конкуренция за работу выросла до уровня 4 резюме на вакансию. В феврале этот показатель был 3,3 резюме на вакансию, таким образом, за месяц индекс конкуренции увеличился на +0,7 пункта. Несмотря на положительную динамику, пока этот показатель находится в границах умеренной конкуренции (комфортное для рынка труда соотношение: 5-6 резюме на вакансию). В целом по России, конкуренция за работу в марте достигла значения 5 резюме на вакансию (в феврале индекс был 3,8, рост за месяц составил +1,2 п.п.)


/ Сибирское Информационное Агентство /
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