Альфа-Банк снижает комиссию за эквайринг для малого бизнеса до 1%

С 11 апреля Альфа-Банк снижает комиссию за торговый эквайринг до 1% вместо рыночных 1,5-2,5%.

Это собственная программа Альфа-Банка. Воспользоваться ею смогут все компании малого бизнеса и индивидуальные предприниматели независимо от рода своей деятельности.

Достаточно бесплатно открыть счёт для бизнеса в Альфе и подключить торговый эквайринг. Ставка 1% будет действовать вплоть до 31 августа.

На 18 апреля запланирован старт государственной программы с похожими условиями. Альфа-Банк в ней тоже участвует. Однако она действует только для тех, кто продает социально значимые товары и услуги.

«Альфа-Банк ценит и поддерживает всех своих клиентов. Поэтому мы не ставим никаких ограничений по роду деятельности. Программа позволит любому предпринимателю снизить свои постоянные затраты», — прокомментировал директор малого и микробизнеса, член правления Альфа–Банка Денис Осин.