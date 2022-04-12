Новости

Банк «Приморье»: золото в слитках – инвестируйте взвешенно

Инвестирование в драгоценные металлы – один из самых надёжных и эффективных способов получения прибыли.

Важно выбирать  только работающие инструменты:
  • открывайте счета в драгоценных металлах (это даст ряд выгодных преимуществ);
  • храните часть сбережений в слитках золота (это станет хорошим решением для вашего инвестиционного портфеля). 

Какие слитки можно купить сегодня?

Золотые слитки доступны в следующих номиналах: 100/250/500/1000 грамм

Где купить можно золотые слитки?

В Головном офисе Банка "Приморье" по адресу: г Владивосток, ул. Светланская, 47

Читайте также:

ВТБ за месяц продал более 1,5 тонн золотых слитков
12 апреля 2022
Открытие Private Banking провел вебинар для клиентов об инвестиционных стратегиях в новых реалиях
11 апреля 2022

Преимущества покупки драгоценных металлов в слитках:

Сохранение сбережений: в период кризиса золото - самый надёжный актив.

  • Удобство долгосрочных вложений: хранение части сбережений в слитках золота  станет хорошим решением для вашего инвестиционного портфеля;

  • Дополнительный заработок: при росте цен на драгоценные металлы вложение может принести дополнительный доход;

Кроме того, с 1 марта 2022 года в России вступил в силу закон об отмене НДС на покупку золотых слитков.

Актуальную стоимость золота можно узнать по ссылке на официальном сайте банка «Приморье» www.primbank.ru

Звоните в контакт-центр по тел. 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Почему растет золото?":
Все материалы сюжета (93)


Реклама на сайте

Всероссийский образовательный проект "Сияние Байкала"
«Жизнь не поставишь на паузу». Эльмира Сатардинова, ГК «Сатэль» – о том, как сделать красивыми людей и жизнь в родном городе
Спартак Каюмов: Хотите сохранить волосы? Не теряйте время
Максим Сергеев: «Врач-косметолог должен быть личностью»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании