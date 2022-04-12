Банк «Приморье»: золото в слитках – инвестируйте взвешенно

Инвестирование в драгоценные металлы – один из самых надёжных и эффективных способов получения прибыли.
- открывайте счета в драгоценных металлах (это даст ряд выгодных преимуществ);
- храните часть сбережений в слитках золота (это станет хорошим решением для вашего инвестиционного портфеля).
Какие слитки можно купить сегодня?
Золотые слитки доступны в следующих номиналах: 100/250/500/1000 грамм
Где купить можно золотые слитки?
В Головном офисе Банка "Приморье" по адресу: г Владивосток, ул. Светланская, 47
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Преимущества покупки драгоценных металлов в слитках:
Сохранение сбережений: в период кризиса золото - самый надёжный актив.
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Удобство долгосрочных вложений: хранение части сбережений в слитках золота станет хорошим решением для вашего инвестиционного портфеля;
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Дополнительный заработок: при росте цен на драгоценные металлы вложение может принести дополнительный доход;
Кроме того, с 1 марта 2022 года в России вступил в силу закон об отмене НДС на покупку золотых слитков.
Актуальную стоимость золота можно узнать по ссылке на официальном сайте банка «Приморье» www.primbank.ru
Звоните в контакт-центр по тел. 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).