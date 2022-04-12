Банк «Приморье»: золото в слитках – инвестируйте взвешенно

Инвестирование в драгоценные металлы – один из самых надёжных и эффективных способов получения прибыли.

Важно выбирать только работающие инструменты:

открывайте счета в драгоценных металлах (это даст ряд выгодных преимуществ);

храните часть сбережений в слитках золота (это станет хорошим решением для вашего инвестиционного портфеля).

Какие слитки можно купить сегодня?

Золотые слитки доступны в следующих номиналах: 100/250/500/1000 грамм

Где купить можно золотые слитки?

В Головном офисе Банка "Приморье" по адресу: г Владивосток, ул. Светланская, 47

Преимущества покупки драгоценных металлов в слитках:

Сохранение сбережений: в период кризиса золото - самый надёжный актив.

Удобство долгосрочных вложений: хранение части сбережений в слитках золота станет хорошим решением для вашего инвестиционного портфеля;

Дополнительный заработок: при росте цен на драгоценные металлы вложение может принести дополнительный доход;

Кроме того, с 1 марта 2022 года в России вступил в силу закон об отмене НДС на покупку золотых слитков.

Актуальную стоимость золота можно узнать по ссылке на официальном сайте банка «Приморье» www.primbank.ru

Звоните в контакт-центр по тел. 8 800 200 20 86 (круглосуточно, звонок бесплатный).