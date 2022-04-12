Дальневосточный банк сообщл о смягчении Банком России временного порядка операций с наличной валютой

Дальневосточный банк информирует о том, что, по сообщению Банка России, граждане, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта 2022 года и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля 2022 года смогут получить наличными не только доллары, но и евро.

При этом общий лимит снятия сохраняется — 10 тыс. долларов США или их эквивалент в евро и действует до 9 сентября 2022 года. Средства сверх лимита с валютных счетов в течение действия временного порядка можно получить в рублях.

Конвертация при необходимости проводится по курсу банка, но выдаваемая сумма не может быть меньше суммы, рассчитанной с использованием официального курса Банка России на день выдачи.



Кроме того, Банк России возобновляет с 18 апреля 2022 года возможность для банков продавать наличную иностранную валюту гражданам с некоторыми ограничениями относительно объемов операций в соответствии с сообщением.