В Примсоцбанке изменились ставки по "западным" вкладам

В Примсоцбанке изменились ставки по срочным вкладам, сообщает пресс-служба банка. В их число вошли «Спринт 31 Запад», «Спринт 4 Запад», «Спринт VIP Запад» и «Весенний Плюс».
Ставка по вкладу «Спринт 31 Запад" теперь составляет 18%. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Вклад открывается на 31 день. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Расходные и приходные операции не предусмотрены. Доступна пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица.
Ставка по вкладу «Спринт 4 Запад», составляет 16,5%. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Вклад открывается на 122 дня. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования». Пролонгация недоступна. Возможно открыть вклад в пользу третьего лица.
Ставка по вкладу «Спринт VIP Запад» составляет 17,5%. Вклад открывается на 91 день, первоначальный взнос – 100 000 рублей. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока договора, капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке «До востребования». Доступна пролонгация.
Вклад «Весенний плюс» открывается на срок 181 день. Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей. Годовая процентная ставка по нему составляет 15%. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Капитализация, расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования». Доступны пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица.
Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
Ставка по вкладу «Спринт 31 Запад" теперь составляет 18%. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Вклад открывается на 31 день. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Расходные и приходные операции не предусмотрены. Доступна пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица.
Ставка по вкладу «Спринт 4 Запад», составляет 16,5%. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Вклад открывается на 122 дня. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования». Пролонгация недоступна. Возможно открыть вклад в пользу третьего лица.
Ставка по вкладу «Спринт VIP Запад» составляет 17,5%. Вклад открывается на 91 день, первоначальный взнос – 100 000 рублей. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока договора, капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке «До востребования». Доступна пролонгация.
Вклад «Весенний плюс» открывается на срок 181 день. Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей. Годовая процентная ставка по нему составляет 15%. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Капитализация, расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования». Доступны пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица.
Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.