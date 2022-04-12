Примсоцбанк снизил ставки по вкладам

В Примсоцбанке изменились ставки по срочным вкладам, сообщает пресс-служба банка. В их число вошли «Спринт 31», «Спринт 3-Онлайн», «Спринт VIP», «Спринт VIP-Онлайн», «Спринт 4», «Спринт 4-Онлайн», «Весенний», «Весенний-Онлайн», «Рациональный» и «Рациональный-Онлайн».
Ставки по «Спринт 31» и «Спринт 31 Онлайн» составляют 17% и 18%. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.
Ставки по вкладам «Спринт VIP» и «Спринт VIP Онлайн» составляют 16,5% и 17,5% соответственно. Срок действия вклада 91 день, минимальная сумма вклада 500 000 рублей. Начисление и выплата процентов в конце срока, капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования» – 0,01%.
Ставка по «Спринт 4» составляет 16%. Минимальная сумма вклада 10 000 рублей. Вклад открывается на 122 дня. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Капитализация не предусмотрена. Расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования». Пролонгация недоступна. Возможно открыть вклад в пользу третьего лица.
Вклад «Спринт 4 Онлайн» открывается на аналогичных условиях. Ставка по вкладу составляет 16,5%. Пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица недоступны.
Вклад «Весенний» открывается на 181 день. Минимальная сумма вклада - 10 000 рублей, годовая процентная ставка по нему составляет 14%. Начисление и выплата процентов происходит по окончанию срока вклада. Капитализация, расходные и приходные операции не предусмотрены. При досрочном расторжении договора начисление происходит по ставке вклада «До востребования». Доступны пролонгация и открытие вклада в пользу третьего лица.
Вклад «Весенний онлайн» можно открыть в интернет-банке «Примсоцл@йн» на аналогичных условиях. Ставка по вкладу составляет – 15%. Открытие вклада в пользу третьего лица недоступно.
Ставки по вкладам «Рациональный» и «Рациональный Онлайн» составляют 12% и 13% соответственно. Минимальная сумма вклада – 10 000 рублей. Вклад открывается на 367 день, начисление и выплата процентов производится ежемесячно, а также по окончании срока вклада. Невостребованные проценты капитализируются (присоединяются к сумме вклада). Начисленные проценты зачисляются на счет по вкладу "Рациональный". При досрочном расторжении выплаченные проценты по вкладу пересчитываются по льготной ставке в зависимости от фактического срока нахождения денежных средств во вкладе: 1-180 дней - 0,01%, 181-366 дней - 8,00%.
Подробную информацию об условиях по вкладам Примсоцбанка вы можете узнать в офисах банка, на официальном сайте или по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный.
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