Темп кредитования посевной Россельхозбанком – 2,9 млрд рублей в день

Россельхозбанк сохранил высокий темп кредитования сезонных работ. С начала 2022 года на посевную аграрии получили от банка более 170 млрд рублей, в том числе 29 млрд рублей – средний, малый и микробизнес. При этом в ряде регионов доля РСХБ на рынке кредитования полевых работы превышает 90%.

«Необходимо обеспечивать бесперебойную работу отечественного агропромышленного комплекса, потому что именно от него зависит продовольственная безопасность страны. Россельхозбанк как опорный для отрасли полностью понимает важность этой задачи. Мы уже более 20 лет поддерживаем АПК и намерены сохранять высокие темпы кредитования. С начала года мы выдавали аграриям на посевную в среднем по 2,9 млрд рублей в день», – сообщили в Россельхозбанке.

4 марта Россельхозбанк объявил, что продолжает льготное кредитование сезонных работ по ставке не выше 5% на прежних условиях в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1528.

25 марта банк сообщил, что первым подписал соглашение с Министерством сельского хозяйства по программе льготного кредитования системообразующих предприятий АПК № 375. Клиенты могут получить кредит до 5 млрд рублей на осуществление операционной деятельности по ставке 10% годовых. Первым в стране получателем кредита стал клиент Пензенского регионального филиала ООО «ПензаМолИнвест». Предприятие является лидером страны по производству индейки и входит в структуру ГК «Дамате».

Также РСХБ стал участником льготного оборотного кредитования МСП. Программа позволяет оформить льготный кредит предприятиям малого бизнеса по ставке не более 15% годовых и предприятиям среднего бизнеса по ставке не более 13,5% годовых на срок до одного года.