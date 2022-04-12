Солид Банк ввёл новый вклад с фикисрованными ставками до 20% годовых и улучшил условия по вкладу «Банзай»

С 11.04. 2022 года ставка по популярному вкладу российско-японского Солид Банка с расходными операциями «Банзай» выросла, а также клиентам банка теперь доступен новый вклад с фиксированными ставками до 20% годовых «Щедрая ставка»

11 апреля 2022 года в АО «Солид Банк» запущен новый вклад «Щедрая ставка» с доходностью до 20% годовых/ Особенностью вклада является то, что ставки по нему фиксированы договором банковского вклада, что означает, что ставка по действующему договору не поменяется при изменении ключевой ставки Банка России.

Ключевая ставка снизилась в этот понедельник на 3 процента, поэтому специалисты банка рекомендуют не затягивать с решением об открытии вклада, а зафиксировать повышенную доходность по вкладу «Щедрая ставка» уже сегодня.

Другим приятным преимуществом вклада является то, что по нему доступно пополнение первые 2 месяца, что позволит клиентам увеличить доход: если не получилось внести желаемую сумму при открытии вклада, у клиентов есть ещё целых 60 дней, чтобы внесением дополнительных взносов во вклад увеличить сумму вклада для начисления процентов.

АО «Солид Банк» также сообщает, что с 11 апреля 2022 года улучшены условия по одному из самых популярных вкладов банка «Банзай»: ставка по которому теперь составляет до 10% годовых. Это вклад Солид Банка с расходными операциями и пополнением, клиентам банка «Банзай» полюбился и тем, что по вкладу предусмотрено 2 порога минимальной суммы на выбор.

Вклады доступны к открытию во всех офисах АО «Солид Банк» с сегодняшнего дня.

Условия вклада «Щедрая ставка»:

Минимальная сумма вклада: 50 тыс. руб.,

Процентная ставка: 1 - 30 день - 20% годовых, 31 - 61 день - 17% годовых, 62 - 182 день - 15% годовых,

Срок вклада: 182 дня,

Начисление процентов: ежемесячно,

Выплата процентов: ежемесячно и в конце срока вклада,

Пополнение: в течение первых 60 дней,

Расходные операции, пролонгация: не предусмотрены

Условия вклада «Банзай»:

Процентная ставка зависит от суммы первоначального взноса и неснижаемого остатка денежных средств на вкладе:

- от 300 000 руб. – ставка 10% годовых.

- от 100 000 рублей – ставка 9% годовых;