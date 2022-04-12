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В Усть-Куте построят очистные почти за миллиард рублей

В Иркутской области объявили аукцион на строительство комплексных очистных сооружений в городе Усть-Кут. Власти городского поселения принимают заявки на участие в отборе до 19 апреля. Начальная цена контракта – 972 млн рублей, сообщает RosTender.info.

Подрядной организации предстоит построить канализационные очистные сооружения производительностью 2500 м3 в сутки. Они будут предназначены для очистки хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод с площадки очистных сооружений. Работы пройдут по проекту, разработанному ООО «ЦПИРТЭ «Главстройпроект».

Строительство начнется сразу после заключения контракта и завершится к началу ноября 2024 года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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