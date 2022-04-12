На проектирование резервного водовода в обход «Усольехимпрома» предусмотрено 13,8 млн рублей

В Иркутской области в обход территории заброшенной промплощадки «Усольехимпрома» будет построен резервный водовод от поверхностного водозабора реки Белой. Начались работы по проектированию сетей водоснабжения, соответствующий контракт заключен администрацией Усолья-Сибирского с ООО «АР-ГО».

Как пояснили в министерстве жилищной политики и энергетики Иркутской области, на разработку проекта в областном и муниципальном бюджетах предусмотрено 13,8 млн рублей. Завершить эту работу планируется в сентябре 2022 года.

– Строительство резервного водовода предусмотрено дорожной картой Правительства РФ по устранению последствий экологической ЧС, – сказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

После разработки проекта и получения положительного заключения государственной экспертизы документации и результатов инженерных изысканий финансирование строительно-монтажных работ возможно в рамках федерального проекта «Чистая вода».