Яндекс повысит стоимость поездок в такси

Как сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании, Яндекс в течение апреля будет постепенно корректировать тарифы. Изменения будут вноситься с учетом специфики каждого населенного пункта. Эта мера не затронет Москву, где тарифы уже повышались в январе.

– Корректировка ценообразования - логичный шаг в условиях высокой инфляции. Как это отразится на уровне спроса, будет зависеть от скорости роста тарифов и специфики каждого конкретного региона, – отмечают аналитики компании «Атон».