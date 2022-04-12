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Яндекс повысит стоимость поездок в такси

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Как сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу компании, Яндекс в течение апреля будет постепенно корректировать тарифы. Изменения будут вноситься с учетом специфики каждого населенного пункта. Эта мера не затронет Москву, где тарифы уже повышались в январе.

– Корректировка ценообразования - логичный шаг в условиях высокой инфляции. Как это отразится на уровне спроса, будет зависеть от скорости роста тарифов и специфики каждого конкретного региона, – отмечают аналитики компании «Атон».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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