В Иркутской области собрали более 75 тонн гуманитарной помощи для жителей Донбасса

Более 75 тонн гуманитарной помощи собрали в Иркутской области для жителей Донбасса. Это продукты питания, средства гигиены, бытовая химия и вода. Помощь оказывают юридические и физические лица. Всю работу по координации сбора гуманитарной помощи в регионе ведет Всероссийский студенческий корпус спасателей совместно с ГУ МЧС России по Иркутской области. Сегодня, 12 апреля, студенческий гуманитарный центр посетили Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев и председатель Законодательного Собрания Александр Ведерников.

– Я благодарен жителям, которые откликнулись и помогают в сборе гуманитарной помощи. Мы понимаем, что на территории Донецкой и Луганской республик есть семьи, которым необходима эта поддержка и помощь. Жители области откликнулись, приносят товары первой необходимости. И завтра, 16 тонн гуманитарной помощи улетает в Донецкую Республику. Эти наборы дойдут до семей, которые в них нуждаются. Также хочу поблагодарить добровольцев за ту работу, которую вы ведете, – поблагодарил жителей Приангарья и добровольцев Игорь Кобзев.

Студенческий гуманитарный центр начал работу с 1 марта по поручению Губернатора на базе помещения партии «Единая Россия» в Иркутске на Российской, 20. На складе работают добровольцы ВСКС и других общественных организаций, студенты иркутских вузов.

– Гуманитарная помощь принимается в строгом соответствии с методическими рекомендациями Правительства региона. Это индивидуальные продуктовые и гигиенические наборы для взрослых и детей разного возраста. На сегодня в центре сформировано более 600 наборов, – рассказал руководитель Иркутского регионального отделения «Всероссийский студенческий корпус спасателей» Яков Мундрулев.

В начале апреля гуманитарную помощь отправили автомобильным транспортом: 40 тонн воды, а также 19 тонн продуктов питания и бытовой химии. Дополнительный груз составляют лекарственные препараты, которые отправляются в строгом сопровождении комиссии Министерства здравоохранения. Часть лекарств, которые безвозмездно предоставила компания «Фармсинтез», уже отправлена.