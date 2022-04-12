Кредитно-гарантийный портфель МСБ банка «Открытие» в Иркутске превысил 6 млрд рублей

За первый квартал 2022 года кредитно-гарантийный портфель банка «Открытие» в Иркутской области увеличился на 644 млн рублей. По данным на 1 апреля 2022 года он составил 6,1 млрд рублей.

С начала года банк в оперативном режиме запустил новые программы по поддержке малого и среднего бизнеса. В рамках государственных и собственных дополнительных программ клиентам МСБ предлагается ряд программ, позволяющих снизить кредитную нагрузку на компании. Среди основных мер – кредитные каникулы, отсрочки платежей, льготное кредитование, реструктуризация действующих кредитов, льготное расчетно-кассовое обслуживание, снижение банковской комиссии за эквайринг до 1% от объема операций для ряда стратегически важных отраслей.

Банк был включен в антикризисную программу ПСК-Оборотная, благодаря которой уже 9 клиентов банка в Иркутской области смогли снизить процентную ставку по действующим кредитным договорам с 26-30% до 15-13,5%. «Это дало клиентам нашего банка хорошую возможность для поддержания бизнеса в сегодняшний непростой период», - говорит управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

В рамках закона 106-ФЗ банк «Открытие» предоставляет своим клиентам – предприятиям малого и среднего бизнеса и индивидуальным предпринимателям кредитные каникулы. Такой программой в Иркутске уже успешно пользуются наши клиенты.

«Знаковым достижением банка «Открытие» в Иркутске стало сохранение объема портфеля привлеченных средств от компаний малого и среднего бизнеса на уровне конца прошлого года, когда портфели привлечений традиционно показывают наибольший размер. Это говорит о надежности и высоком уровне доверия банку со стороны клиентов. По данным на 1 апреля 2022 года портфель привлеченных средств от МСБ в регионе составил 3,4 млрд рублей. Кстати, это на 500 млн рублей больше, чем в первом квартале прошлого, 2021 года», - отметил Владимир Чернышев.