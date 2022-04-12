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Рейтинг Росбанка продолжает действовать на уровне ruAAA со стабильным прогнозом

«Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности Росбанка, что означает необходимость получения дополнительной информации и проведение рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг банка продолжает действовать на уровне ruAАA со стабильным прогнозом.

Согласно имеющимся в распоряжении агентства данным о финансовом состоянии Росбанка, рейтинг с высокой вероятностью сохранится на текущем уровне, даже в случае снятия фактора поддержки за акционера. Фактор поддержки за системную значимость продолжит действовать и после смены собственников.

Установление статуса «под наблюдением» обусловлено публикацией банком 11 апреля 2022 года сообщения о смене ключевого акционера, при этом новый собственник планирует обеспечить преемственность управленческой команды, а банк - продолжить следовать высоким международным стандартам корпоративного управления и управления рисками в своей работе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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