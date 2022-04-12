Новая волна коронавируса в России ожидается в конце мая

Новый подъем заболеваемости коронавирусом в России ожидается в конце мая - июне, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

– Риски новой волны инфекции существуют. И мы видим, что в ряде стран сегодня уже подъем заболеваемости констатируют медицинские работники. Это и ряд европейских стран, Китай. Поэтому мы готовимся. И думаю, что конец мая - июнь возможны - подъемы заболеваемости, – сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24" (ВГТРК).

Роспотребнадзор сегодня сообщил, что в России на омикрон-штамм приходится 96,3 процента всех выявляемых случаев коронавируса.

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова подчеркнула, что эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной, в связи с этим решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории.

– Преждевременное и необоснованное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости, а значит – к новым ограничительным мерам, – отметила она.