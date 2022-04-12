В Иркутске предлагают укрупнить пассажирских перевозчиков

В Иркутске предлагают перейти на контрактную систему общественных пассажирских перевозок, ввести регулируемый тариф, укрупнить перевозчиков и покупать более вместительный и современный транспорт.

По словам мэра города Руслана Болотова, общественный транспорт – одна из самых острых тем для города.

– Водители частников устраивают настоящие гонки за пассажирами. Это создает аварийные ситуации на дорогах, угрожает безопасности всех участников дорожного движения. И наша общая задача – администрации, перевозчиков, общественных организаций – создать в Иркутске систему комфортных и безопасных пассажироперевозок, – подчеркнул мэр на совещании по вопросам совершенствования системы перевозок.

По мнению председателя правления «Союза автомобилистов Сибири» Алексея Шабанова, в Иркутске надо «вырастить» крупных перевозчиков, которые придут на смену мелким.

Участники совещания выступили с предложениями. Среди них – введение безналичной оплаты проезда, формирование дополнительной остановочной сети, исключение пересечения маршрутов и ограничение въезда в центр города. Все инициативы будут рассмотрены специалистами администрации.