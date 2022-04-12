Мир на пороге глобальной инфляции. Как спасти капитал?

В 2022 году мир столкнется с глобальной инфляцией – об этом в последние месяцы говорят крупные инвестбанки, рейтинговые агентства и финансовые организации. Еще в январе Международный валютный фонд предупреждал, что дорожающее сырье и разрывы в цепочках поставок приведут к более масштабной инфляции, чем ожидалось ранее. «Глобальная инфляция вернулась», – объявило в марте агентство Fitch.

Стремительный рост цен регистрируют многие страны. В России по итогам марта инфляция ускорилась до 16,69% в годовом выражении – максимума с 2015 года. Мартовская инфляция в США составила 8,5% – это рекордный показатель за 40 лет. В еврозоне инфляция составила также рекордные 7,5%. Зафиксирован рост цен в Китае, который ускорился выше ожиданий экономистов. Аналитики компании «Атон» рассуждают над ключевым вопросом для инвестора: как спасти от инфляции капитал?

«Лучшая защита – товарные рынки»

Евгений Малыхин, руководитель инвестиционного департамента УК «Атон-менеджмент»:

– Лучшая защита от высокой инфляции в последние 70 лет – это товарные рынки. Вопрос сейчас заключается в том, к каким рынкам есть доступ. Если к зарубежным доступ есть, то можно рассмотреть, например, фонд на commodities Invesco, акции ближневосточных стран – Саудовской Аравии, ОАЭ (ETF KSA, ETF UAE). Если же доступа к зарубежным рынкам нет, то это может быть физическое золото, биржевые фонды на золото, в том числе, на Мосбирже, акции экспортеров („Полюс“, „Норникель“, „Фосагро“).

Что касается логистики, то, как пишет Bloomberg, несмотря на все попытки ограничить экспорт российской нефти, за первую неделю апреля он вышел на максимум. Темпы, с которыми нефтяники перестраиваются с западных на азиатские рынки, впечатляет. В этом смысле мы позитивно смотрим на „Роснефть“ – она более плотно завязана на китайский рынок, чем, например, ЛУКОЙЛ.

«Облигации – не лучший актив»

Алексей Каминский, главный эксперт по аллокации активов АТОН:

– Я хотел бы процитировать записку аналитиков JPMorgan, с мнением которых я в целом согласен. Они сохраняют рекомендацию в пользу рискованных активов, продолжают рекомендовать повышенную долю в портфелях акций развивающихся рынков (emerging markets) как класса активов, а также сырьевых товаров. И сохраняют рекомендацию иметь в портфеле пониженную долю для облигаций, доходности которых скорее всего продолжат расти (возможно не такими темпами, как в последнее время).

От себя добавлю, что облигации с технической точки зрения выглядят перепроданными и в какой-то момент времени произойдет тактический разворот. Но это скорее вопрос недель или месяцев. Сейчас, с точки зрения инвестиций, это не лучший актив.

Несмотря на все ограничения для российских инвесторов, стоит продолжать следить за тем, что происходит в мире. Я бы хотел сделать акцент на относительно недавнем событии. Это инверсия кривой доходностей US Treasuries, которая является одним из наиболее надежных показателей приближающейся рецессии в США. Событие произошло относительно незаметно для российских инвесторов, но оно безусловно заслуживает внимания.

Часы начали тикать – обычно между моментом инверсии кривой и началом рецессии в экономике США проходит примерно полтора года. Таким образом, к середине или концу 2023 года в США должна начаться рецессия, если ситуацию каким-то искусственным образом не исправят.

«Лучшая инвестиция – золото»

Элбек Далимов, руководитель отдела торгов акциями АТОН:

– Ситуации, когда рецессия сопровождается инфляцией и высокими ценами, очень редки. Я допускаю, что в достаточно отдаленной перспективе в результате высокой инфляции и рецессии мы можем увидеть существенную коррекцию в ценах на сырье.

Поэтому я готов согласиться с мнением, что в текущей парадигме в ближайшие год или два лучшей инвестицией будет покупка золота.

«Когда на рынке дефицит еды, даже кусок золота не поможет»

Виктор Дима, партнер, директор департамента анализа рынка акций АТОН:

– Известный американский предприниматель и инвестор Роберт Кийосаки, отвечая на вопрос, куда бы он сейчас инвестировал, ответил: в консервы тунца. По его словам, когда на рынке дефицит еды, даже кусок золота не поможет ее достать. Судя по всему, это глобальный тренд, в начале которого мы сейчас находимся. Серьезное ухудшение ситуации с точки зрения физической доставки, доступности товара мы можем увидеть в 2023–2024 годах.

Если говорить о российском рынке, то мы увидели сильное укрепление рубля. Если говорить про комбинацию сильного рубля и высокой инфляции, то я бы хотел обратить внимание на рbтейлеров, которые занимаются продовольственной розницей. Они получают 50–70% выгоды от того, что выросла инфляция, с одной стороны, а, с другой стороны, они все „рублевые“ и укрепление рубля на них не влияет (или даже влияет положительно).

Это может быть возможным инвестиционным тезисом на ближайшие 12 месяцев. В этой связи хотел бы выделить „Магнит“: это компания с российской регистрацией, у нее нет проблем с выплатой дивидендов и большая часть свежих продуктов производится на собственных мощностях.

Также, как возможное дополнение, все сервисные обязательные услуги – телекомы, такси – безусловно подорожают, хотя бы на уровень инфляции.