ВВП России упадет к концу года на 10% – Кудрин

Ранее эксперты оценивали падение в 11,2%.

«Сейчас Минфин и Минэкономразвития оценивают снижение ВВП в этом году. Безусловно, будет снижаться. По официальному прогнозу, будет более 10% снижение», – передает ТАСС цитату главы Счетной палаты России Алексея Кудрина.

По его словам, оценки снижения показателя разные. «Есть и другие оценки экспертов. Есть разные оценки, снижение от 8 до 10%», – добавил он.

Ранее в обращении главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в годовом отчете регулятора сообщалось, что перестройка на новые условия неизбежно вызовет снижение ВВП, однако экономика России сможет вернуться на траекторию роста.