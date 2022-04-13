Индексы среднего чека и недельных расходов россиян увеличились

Согласно данным исследовательского холдинга Ромир, в период с 4 по 10 апреля средние недельные расходы россиян увеличились, как и средняя стоимость одной покупки.

Индекс недельных расходов составил 5 236 рублей, что на 2,3% (117 рублей) больше, чем на предшествующей неделе.

По сравнению с аналогичным периодом 2021 года расходы выше на 4,4% (220 рублей).

Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (5 296 рублей) индекс недельных расходов ниже на 1,1% или 60 рублей.

Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей увеличился на 2,2% (14 рублей). Средняя стоимость одной покупки составила 657 рублей.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс показывает рост на 8,6% (52 рубля).

Относительно среднего значения за последние 12 месяцев (655 рублей) недельный чек выше на 0,3% или 2 рубля.