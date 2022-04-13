Переход на расчеты в рублях за газ не увеличит трат Европы – Минэнерго

Россия в настоящий момент ведет переговоры с рядом стран ЕС о переводе платежей на национальную валюту.

– Конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях. Такая форма расчета никак не увеличивает затраты покупателей. Нужно также иметь ввиду, что другие игроки не могут сегодня обеспечить замену российскому газу ни по объемам, ни по наличию соответствующей инфраструктуры. Мы наблюдаем реальные переговоры с компаниями, со странами, которые рассматривают такую возможность, – передают «Известия» цитату министра энергетики России Николая Шульгинова.