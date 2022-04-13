Банк Уралсиб в Новосибирске провел клиентский прием

12 апреля 2022 года Новосибирский филиал Банка Уралсиб организовал деловое мероприятие для предпринимателей, рассказали SIA.RU в банке.

Участники встречи обсудили различные юридические и экономические аспекты ведения бизнеса в современных условиях, международные перевозки и вопросы внешнеэкономической деятельности.

Директор по работе с клиентами премиального сегмента малого бизнеса ПАО «БАНК УРАЛСИБ» Лагутина Альмира рассказала собравшимся о стратегии развития внешнеэкономической деятельности и преимуществах продуктов Банка Уралсиб для предприятий-участников ВЭД.

Кроме этого спикеры остановились на таких важных вопросах, как как налоговые проверки, инструменты налогового планирования и структурирования бизнеса, использование действующих налоговых льгот, а также товарные знаки и аренду имущества.

«Уверена, что наша встреча была полезной для всех участников, она позволила обменяться мнениями, знаниями, опытом и советами. Вопросы, которые мы обсудили важны и для бизнеса, и для нас. Надеюсь, каждый из участников получил ответы на вопросы, а может и идеи для своего бизнеса», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Голубева Наталья.