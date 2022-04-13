44% иркутян считают, что работа портит фигуру

Служба исследований hh.ru провела опрос (есть у SIA.RU) среди жителей Иркутской области и выяснила, как работа влияет на их внешний вид и фигуру.

44% работающих иркутян уверены, что работа негативно влияет на их фигуру. Чаще всего это те респонденты, у которых сидячая работа (61%) либо в разъездах (24%). Улучшение фигуры отметили лишь 11% опрошенных, из них основная часть занимается физическим трудом (56%), работает «на ногах» (41%) или в разъездах (32%). Помимо этого, еще 28% жителей региона считают, что работа никак не влияет на их комплекцию.

Женщины на 13% чаще мужчин сетуют на ухудшение фигуры из-за работы (54% против 41%), в свою очередь мужчины в два раза чаще говорят о том, что работа скорее позитивно влияет на их внешность (18% против 9%). Положительное воздействие работы на фигуру и внешний вид чаще всего проявляется следующим образом: 64% респондентов благодаря работе поддерживают себя в тонусе, 21% отметили укрепление мышц, еще 14% смогли сбросить вес.

Среди тех жителей Иркутской области, чьей фигуре работа вредит, 37% отметили, что стали сутулиться, еще 30% начали набирать вес, 24% пожаловались на появление жировых отложений. Среди вариантов ответа «Другое», который выбрали 9% респондентов, чаще всего были указаны боли в спине, малоподвижный образ жизни, негативное влияние на ноги. От сутулости чаще страдает административный персонал (58%), набирают вес представители IT (44%), а новые жировые отложения появляются у представителей сферы производства и сельского хозяйства (28%).

Почти треть жителей области считают, что из-за работы стали выглядеть хуже (29%), причем чаще всего этот фактор отмечают представители высшего менеджмента (50%), бухгалтерии (44%) и строительства (43%). Каждый пятый (21%), наоборот, благодаря работе в целом выглядит лучше, среди них топ-3: представители транспортной сферы (29%), юристы и административный персонал (по 28%).