«Сильные идеи для нового времени»: иркутянам предлагают поделиться новаторскими предложениями

Инициативы получат комплексную поддержку властей.

Топ-100 лучших инициатив, направленных на развитие страны и достижение национальных целей до 2030 года, представят Президенту России Владимиру Путину в рамках форума «Сильные идеи для нового времени».

Новаторские предложения собирает Агентство стратегических инициатив совместно с «Росконгрессом». Региональный отбор проведет Правительство Иркутской области.

– Предложить идею можно до 22 апреля 2022 года на специальной платформе ideas.roscongress.org. Важно, чтобы заявленные инициативы были актуальными, инновационными и эффективными. Экспертный совет выберет лучшие из лучших. Они получат комплексную поддержку, – говорится в сообщении.

Инициативы от жителей России старше 16 лет принимают по семи направлениям, посвященным решению социальных, технологических, кадровых, экологических вопросов, развитию регионов, предпринимательства, а также будущему страны в целом.

На данный момент уже поступило более 4400 идей от 13 880 участников из 80 регионов России.